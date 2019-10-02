В Челябинской области коммунальщики оставили без отопления ветерана ВОВ

В Челябинской области коммунальные службы оставили без тепла семь домов, в одном из которых живёт ветеран Великой Отечественной войны Сайма Шайяхметова, сообщает РЕН ТВ.

Причиной стала авария, которая произошла ещё в начале лета. Коммунальщики посчитали, что работы по починке лопнувшей трубы обойдутся слишком дорого.

Как отмечает Сайма Шайяхметова, температура в её доме даже днём не поднимается выше 13 градусов, а ночью и вовсе почти сравнивается с уличной. По словам внучки ветерана, представители коммунальных служб предложили ей за свой счёт отремонтировать трубу за 600 тысяч рублей. В итоге оставшиеся без тепла жители домов обратились в прокуратуру, после чего коммунальщики всё-таки решили заняться вопросом.

Как рассказал глава коммунального хозяйства, о ситуации ему было известно ещё летом.

«Сегодня идёт вопрос по замене трубы. А почему раньше эта ситуация не разрешилась? Теплоэнергетик не поставил в курс», — подытожил он.

Теплотрассу обещают отремонтировать в течение недели.