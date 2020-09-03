В Челябинской области кандидаты от оппозиции устроили дежурство у избиркома из-за подвоза избирателей

В Кунашакском районе Челябинской области несколько оппозиционных кандидатов в депутаты районного собрания сообщили о подозрительной активности на досрочном голосовании, пишет Znak.com.

По словам кандидатов, они зафиксировали централизованный подвоз избирателей к зданию местной территориальной избирательной комиссии: подозрения вызвала группа немолодых мужчин с паспортами, которые выстроились в очередь в ТИК. Сами избиратели, которых кандидаты сняли на видео, заявили, что их попросили сходить и проголосовать.

«Мы от директора ООО "Балык" Рафката Нуруловича. За кого голосовать — не говорили, сказали: просто приди, проголосуй. Я и пошёл. С 11-го по 13-е число я могу сходить на выборы, но меня попросили сейчас», — сообщил один из мужчин.

Такую же группу зафиксировали в микроавтобусе со знаком «Дети». На вопрос, что вы тут делаете, один из мужчин ответил: «На Буратино ходили смотреть». А водитель на претензию о том, что автобус снабжён табличкой «Дети», но полон взрослых мужчин, ответил, что он — подчинённый человек.

«Из разговоров с этими людьми мы узнали, что они приходят на досрочное голосование. Среди них видели нетрезвых, таким избирателям (как они сами рассказывают) выдают только один бюллетень — по выборам в районное собрание. Но у нас 13 сентября выборы также и в ЗСО, получается, должны давать по три бюллетеня. Что всё это значит? Получается, эти люди смогут и 13-го прийти проголосовать?» — сообщила одна из кандидатов Резеда Грехова.

Когда кандидаты получили информацию о возможном подвозе на досрочное голосование, они организовали дежурство возле ТИКа, фиксируют приходящих избирателей, снимают их, а кого могут — опрашивают. Все люди приходят голосовать по округу № 2, в котором выдвинулись единоросс, крупнейший в районе предприниматель, руководитель компании «Балык» Рафкат Нигаматьянов и три самовыдвиженца: Альфия Ахметова, Людмила Емельдинова и Венера Шакирова.

«Нас собралось восемь кандидатов, один привёл юриста, чтобы всё фиксировать. Мы организовали дежурство, я лично троих пьяных прогнала, кто шёл вот так голосовать. К нам приезжала полиция, мы дали объяснения, ждём их реакции. Готовим обращение в прокуратуру», — говорит Грехова.

Резеда Грехова выдвинулась в райсобрание по округу № 11, кроме неё в выборах участвуют единоросс Валерик Гиниятуллин и самовыдвиженка Лейла Губайдуллина.

По словам источника, близкого к администрации Кунашакского района, чиновники тоже получили задание пройти голосование досрочно — в администрации даже развесили распорядок, в какое время какое подразделение должно голосовать, а также указания для руководителей: как вести учёт и контроль проголосовавших. Особенно интересен пункт «толпу в ТИКе не создавать».

Ранее у зарегистрированного в качестве кандидата в совет депутатов Кунашакского сельского поселения единоросса Наиля Булатова обнаружился судебный запрет на избрание в связи с судимостью по особо тяжким статьям. Его сняли с выборов только после того, как ситуация попала в публичную плоскость. В целом наблюдатели обратили внимание, что в поселковый совет из 32 кандидатов 19 оказались с судимостями.

Напомним, в Челябинской области 13 сентября пройдут выборы в Заксобрание региона, а также в муниципальные представительные органы. Местные выборы пройдут во всех муниципалитетах региона, южноуральцам предстоит выбрать более 3 тысяч депутатов.