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В Челябинске при столкновении КамАЗа и автобуса пострадали 13 человек

20.08.2019 11:04
В Челябинске при столкновении КамАЗа и автобуса пострадали 13 человек

В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом и опрокинулся, в результате ДТП травмы получили 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Южному Уралу.

Инцидент произошёл около часа ночи на улице Блюхера, недалеко от мемориала «Скорбящие матери», с микроавтобусом, который следовал из Уфы в Нижневартовск (ХМАО-Югра).

«В результате происшествия погибших нет, на осмотр в лечебные учреждения города было направлено 13 человек. Госпитализировано семь человек, в том числе подросток», — пояснили в МЧС.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились вахтовики. В ГИБДД по Челябинску уточнили, что авария случилась в 01:10. По предварительным данным, 37-летний водитель КамАЗа совершил столкновение с попутным микроавтобусом Peugeot, после чего автомобиль опрокинулся. В микроавтобусе находилось 14 человек, в том числе подросток, в грузовой машине — два взрослых человека, пишет ТАСС.

Фото: «Наш Челябинск»
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