В Челябинске оштрафовали двух мужчин за пранк со стрельбой в заражённого коронавирусом

Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух мужчин за ролик, на котором они изображали, как стреляют в заражённого коронавирусом в парке Гагарина, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Съёмки видео проходили 11 февраля. Согласно материалам суда, мужчины, на которых были белые костюмы химической защиты и маски, «инициировали перемещение якобы заражённого коронавирусом человека, а также стреляли в убегающего якобы заражённого из пистолета-хлопушки, при этом наблюдая и добиваясь ответной реакции граждан — испуга». Как пояснили в суде, видеозапись мужчины опубликовали в соцсетях. Их признали виновными в мелком хулиганстве и оштрафовали на тысячу рублей каждого.

На записи, опубликованной в паблике «Типичный Челябинск», двое человек в белых костюмах несут кашляющего мужчину, который вскоре вырывается и убегает. Они его догоняют и волокут по земле, «заражённый коронавирусом» хватается за прохожего и просит о помощи. Сами авторы ролика говорили, что таким образом хотели «поднять актуальную и важную проблему».

Ранее полиция в Москве возбудила уголовное дело из-за шутки про коронавирус в метро: как сообщали в МВД, 2 февраля в вагоне поезда молодой человек «упал, имитируя внезапный приступ». Как утверждают в полиции, «его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса, провоцируя панику среди пассажиров». Пранкера, опубликовавшего видео, арестовали.