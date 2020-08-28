В Челябинске опрос о рейтинге губернатора и «Единой России» провела торгующая мясом компания

В Челябинске в преддверии выборов прошёл социальный опрос о рейтинге губернатора региона Алексея Текслера и партии «Единая Россия». Его провела компания, основной сферой деятельности которой является торговля мясом. В штате фирмы значится один человек.

Как пишет Znak.com, опрос показал, что 87% жителей региона знают о решении Текслера возглавить «Единую Россию» на предстоящих выборах в законодательное собрание, 75% опрошенных одобряют, что глава региона «берёт партию под свой контроль». 54% респондентов заявили, что поддержат партию на выборах 13 сентября. Всего за три дня было опрошено 83 тысячи человек.

Согласно данным на листовках с итогами исследования, опрос на собственные деньги и по личной инициативе провела фирма «Хит». В базе СПАРК основным видом деятельности компании указана «торговля мясом», но в расширенном перечне деятельности присутствуют и исследования общественного мнения. В фирме работает только один человек — директор Любовь Клочкова. Она же руководит и другим юрлицом, владельцем которого является связанный с депутатом заксобрания Челябинской области коммунальщик.