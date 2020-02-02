В Челябинске неизвестный пытался продать ребёнка через интернет

На одной из виртуальных досок объявлений в Челябинске неизвестный мужчина разместил сообщение о продаже 5-летней девочки. Ребёнка он оценил в 5000 рублей.

Как пишет 74.ru, объявление появилось на сайте «Юла» 2 февраля в разделе «Посуда», на него обратила внимание местная жительница.

«Девочка, 5000 рублей. Описание — Маша. Категория — "Для дома и кухни", подкатегория — "Посуда". Возможна доставка», — указывает автор, прикрепив фото ребёнка.

Пользователя, разместившего объявление, зовут Вячеслав И., он зарегистрировался на портале всего сутки назад.

В УМВД России по Челябинску сообщили, что по факту размещения объявления будет проведена проверка.