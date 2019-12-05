В Челябинске автомобиль влетел в толпу на остановке

В Челябинске утром 5 декабря машина влетела в прохожих, стоявших на тротуаре в ожидании автобуса, со ссылкой на очевидцев ДТП пишет портал 74.ru.

Уточняется, что за рулём иномарки находилась женщина. По мнению очевидца, машину могло занести при повороте из-за того, что на данном участке дорога была недостаточно очищена от снега. По сообщению свидетелей аварии, от произошедшего водитель впала в истерику, на место аварии прибыл её супруг.

«В аварии пострадали три человека, двоих из них увезли в областную клиническую больницу № 3 на машинах скорой помощи», — рассказали свидетели аварии.

По словам собеседника издания, мужчина, который также попал под колёса автомобиля, отказался от госпитализации. Его осмотрели врачи, после чего он отправился на работу.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сообщений об аварии ещё не поступало, и пообещали прокомментировать инцидент позже.