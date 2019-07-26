В Челябинске автокран протаранил три автобуса, есть погибшие (ФОТО)

В Челябинске сотрудники ГИБДД, МЧС и медики работают на месте ДТП на съезде с моста в Ленинский район на улице Дзержинского, где автокран с отказавшими тормозами врезался в маршрутный ПАЗ, а тот — ещё в два таких же автобуса, пишет Znak.com.

Авария произошла в 9 часов 22 минуты в районе перекрёстка улиц Дзержинского и Вагнера. В ДТП погиб пешеход: кран зацепил его на остановке, когда мужчина собирался сесть в маршрутку, и буквально вмял в автобус. Двое пострадавших в аварии госпитализированы в ГКБ № 9, двое — в горбольницу № 1, ещё двое — в дорожную клиническую больницу. Характер полученных ими травм устанавливается.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, для ликвидации последствий ДТП было привлечено 27 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники.

По словам очевидцев, если бы маршрутные такси не скопились на остановке и не преградили движение, то кран влетел бы в остановку и жертв могло быть значительно больше. Погибший пешеход перед аварией купил в киоске на остановке сигареты и пошёл садиться в маршрутный ПАЗ № 92, когда кран снёс его.