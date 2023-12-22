В Челябинске альпинист в костюме Деда Мороза упал с балкона многоэтажки и разбился насмерть (ВИДЕО)

Накануне, 21 декабря, в Челябинске с балкона высотки на улице Лесопарковой упал альпинист в костюме Деда Мороза. Мужчина должен был спуститься на праздник двора, который жильцы дома устроили для детей, но мероприятие закончилось трагедией, пишет 74.RU.

Падение альпиниста попало на видео. Всё происходящее было подсвечено прожектором, мужчина в образе Деда Мороза перелез через ограждение балкона на верхнем этаже 24-этажного дома, в этот момент внизу его звали дети. На записи видно, что несколько секунд он висит в воздухе, цепляясь за тросы, а затем срывается.

На место приехали две машины скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной падения могло стать то, что 35-летний альпинист перепутал страховочные тросы.