В Чечне задержали и заставили извиниться троих подозреваемых в колдовстве

В Урус-Мартановском районе Чечни задержали двух женщин и мужчину, которых власти обвинили в занятии колдовством, сообщается в специальном репортаже ЧГТРК «Грозный».

Одной из задержанных оказалась Зина Чакаева — по словам корреспондента, она занимается шарлатанством более 30 лет, «кормит джиннов» говядиной и домашним лавашом. Главврач центра исламской медицины в Грозном богослов Адам Эльжуркаев заявил, что женщина — «шайтан», она предоставляла широкий спектр услуг.

«Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто ещё чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки», — отметил он.

У задержанного Тагира Мутаева, утверждается в телесюжете, был «долгосрочный контракт с джиннами». Третья задержанная Маи Зильбухарова рассказала, что предлагала клиентам от сглаза омывание водой, в которой варилась зарезанная ею курица.

«Вы продали своё тело и свою душу дьяволу. У вас с ним договор», — резюмировал Адам Эльжуркаев.

Всем задержанным пришлось извиниться.

«Кавказский узел» пишет, что охота на ведьм в Чечне была развёрнута в 2013 году, когда на фоне объявленной главой республики борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Ранее в сентябре этого года на ЧГТРК «Грозный» показывали сюжет о задержании Секинат Ибрагимовой, которую также заставили извиняться за колдовство.