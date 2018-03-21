В Чечне ликвидировали четырёх боевиков

В Чечне убили четырёх боевиков, сообщает пресс-служба МВД Чеченской республики.

«При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве, около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что МВД, а также ФСБ и выехавшие на место сотрудники Росгвардии провели операцию по нейтрализации боевиков.

«В результате спецоперации четыре преступника уничтожено, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет. Личности убитых устанавливаются», — рассказали в полиции.

Накануне в Грозном неизвестный мужчина с оружием напал на полицейского. Нападавшего убили, один полицейский был ранен. Атака произошла около 20.00 в Старопромысловском районе в Грозном.

«Неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отдела полиции УМВД по городу Грозному», — сказали в пресс-службе УМВД по Чечне.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах республики рассказал, что пострадавший полицейский госпитализирован и что его состояние стабильно. Пресс-секретарь управления МВД по Чечне Магомед-Амин Денив в комментарии РБК заявил, что перестрелка произошла в посёлке Нефтемайск.