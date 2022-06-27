В частном доме под Верхней Пышмой взорвался снаряд

В частном доме посёлка Нагорный под Верхней Пышмой произошёл взрыв снаряда. В результате ЧП погиб один человек, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«66-летний Раиль из Нагорного, предположительно, пытался распилить снаряд и подорвался. Рядом были его сын и шурин — оба не пострадали», — сообщает Telegram-канал.

Мужчина, разбиравший снаряд, умер на месте. По данным Telegram-канала «УРАЛНАШ», в доме погибшего был обнаружен целый склад старых боеприпасов, которые он нелегально собирал на военном полигоне.

В полиции и СК пока не комментируют инцидент.