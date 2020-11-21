В частном доме под Нижним Тагилом при взрыве бытового газа пострадал человек

В результате взрыва бытового газа в частном доме Кушвы пострадал 35-летний мужчина. Он доставлен в больницу с 30% ожогов тела. Сейчас в реанимации за его жизнь борются медики.
ЧП произошло днём 21 ноября в доме на двух хозяев. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бытовой газ взорвался на кухне, из-за этого в доме теперь выбиты стёкла в окнах, образовались трещины на несущей стене дома.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина во время происшествия был пьян. Также сотрудники полиции при осмотре дома обнаружили в районе газового котла не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги.
«Специалисты газовой службы в частном доме, о котором идет речь, газоснабжение отключили. Дом шлакоблочный, одноэтажный. В нём проживает местный житель 1985 года рождения, неработающий, несудимый, на учёте в органах полиции не состоит. В больницу, по данным медиков, он был доставлен в нетрезвом состоянии. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в районе газового котла не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги. Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи предпринимают все необходимые меры для спасения его жизни. Произошедший инцидент не носит криминальный характер. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. С большой долей вероятности могу сказать, что возможной причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования», — цитирует Горелых Znak.com.