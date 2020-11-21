В частном доме под Нижним Тагилом при взрыве бытового газа пострадал человек

В результате взрыва бытового газа в частном доме Кушвы пострадал 35-летний мужчина. Он доставлен в больницу с 30% ожогов тела. Сейчас в реанимации за его жизнь борются медики.

ЧП произошло днём 21 ноября в доме на двух хозяев. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бытовой газ взорвался на кухне, из-за этого в доме теперь выбиты стёкла в окнах, образовались трещины на несущей стене дома.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина во время происшествия был пьян. Также сотрудники полиции при осмотре дома обнаружили в районе газового котла не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги.