В частном детском саду Нижнего Тагила появятся бюджетные места

В Нижнем Тагиле в частном детском саду «СуперПочемучки» до конца 2022 года откроется бюджетная ясельная группа. Всего по области в частных детских садах планируется открыть 120 новых мест для детей до 3 лет, куда будут распределены малыши из муниципальной очереди, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Несмотря на то, что места будут создаваться в частных детских садах, родительская плата за посещение ребёнком такого детского сада будет равна стоимости посещения муниципального детского сада. Кроме того, родители, которые находятся в муниципальной очереди для направления в ясельную группу на 2023–2024 годы, смогут выбрать как муниципальный, так один из этих частных садов», — рассказала начальник отдела общего образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

На создание ясельных групп выделено более 16 млн рублей из регионального и федерального бюджета. В 2023 году планируется создать ещё 288 дополнительных ясельных мест за счёт консолидированного бюджета.

В отборе на получение субсидии могут участвовать любые организации, которые занимаются образовательной деятельностью, кроме государственных и муниципальных, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в том числе присмотр и уход за детьми.