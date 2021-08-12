В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила объяснили, почему родственникам в морге отдали не тот труп. Часть вины лежит на ритуальщиках

На прошлой неделе в тагильских пабликах появилась запись о том, что родственникам погибшего от коронавируса мужчины в морге при ЦГБ № 1 выдали гроб с другим человеком. Поскольку умерший перед смертью болел COVID-19, то хоронить его должны были в закрытом гробу, но с окошком на уровне головы. Подмена обнаружилась только после того, как ритуальная компания доставила тело на кладбище. После этого родственникам пришлось возвращаться в морг.

По мнению руководства больницы, причиной ошибки стало недопонимание сотрудников морга и представителей ритуальной компании: первые не расслышали фамилию, которую им назвали (вместо тела и документов мужчины по фамилии Комаров выдали труп и документы человека с фамилией Комар), а ритуальщики, в свою очередь, на месте не проверили сопроводительные документы.

После ошибки в ЦГБ № 1 провели служебную проверку. По словам сотрудников медицинского учреждения, в отделении патологической анатомии раньше таких случаев не было, а в морге работает квалифицированный стажированный персонал.