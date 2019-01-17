В центре Перми загорелся бизнес-центр

В Перми произошёл пожар на третьем этаже бизнес-центра на Монастырской улице, пишет местный портал Properm.ru. Два человека выпрыгнули из окон, их увезли в больницу.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация сработала в 13:50 по местному времени, десять минут спустя в здании началось сильное задымление. Пожарные получили сигнал о возгорании в 14:10, на место прибыли восемь пожарных машин, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. Пожарные отметили, что им неизвестно о пострадавших, в здании людей не обнаружили. В краевом Минздраве сообщили о троих пострадавших.

В 14:55 пожар был потушен. Опрошенные изданием очевидцы предположили, что в здании загорелась проводка.

На кадрах видео, размещённых пользователями в соцсетях, видно, как человек выпрыгивает из окна третьего этажа горящего здания. Как поясняет портал v-kurse.ru, девушка не дождалась помощи спасателей и спрыгнула сама, в результате падения она ударилась о козырёк здания.

На другом видео запечатлено, как группа очевидцев спасает беременную женщину, которая не смогла выпрыгнуть из окна: мужчины приставили к окну раскладную лестницу и помогли ей спуститься вниз.