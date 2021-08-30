В центре Нижнего Тагила в ДТП с двумя иномарками пострадала школьница

В пятницу, 27 августа, на улице Горошникова столкнулись две иномарки. В аварии пострадала 8-летняя девочка, об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Выяснилось, что 62-летний водитель автомобиля Renault Logan ехал по улице Горошникова в сторону проспекта Мира. При движении он не сумел выбрать безопасную дистанцию и въехал в Kia Cerato под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП 8-летняя девочка, сидящая в Kia Cerato, получила ушибы головы. Медики осмотрели её и отпустили домой. Пострадавшая сидела в детском кресле.

Инспекторы ГИБДД установили, что владелец Renault с большим стажем вождения в 2021 году дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Оба водителя в момент аварии были трезвы. По факту ДТП проводится административное расследование.