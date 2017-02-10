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12 Фев 2017 11:11 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Происшествия

В центре Нижнего Тагила в ДТП пострадали женщина и ребёнок

Накануне вечером в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей пострадали женщина и ребёнок. По информации областной ГИБДД, около 18.30 на пересечении улиц Карла Маркса и Красноармейской столкнулись Ford Focus и Nissan NP300. На место аварии подъехали сотрудники скорой помощи, они диагностировали у 32-летней хозяйки Ford сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а у 9-летней девочки, которая находилась на заднем сидении Ford, ушиб грудной клетки и головы. Госпитализация не потребовалась.

«Женщина за рулём Ford Focus ехала по улице Карла Маркса со стороны Первомайской в направлении Островского, – рассказали в ГИБДД подробности аварии. – Поворачивая налево на зелёный свет, она не уступила дорогу Nissan NP300, который ехал во встречном направлении прямо».

Агентство новостей «Между строк»

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