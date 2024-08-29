В центре Нижнего Тагила у здания мэрии заметили сексуальную женщину-кошку (ВИДЕО)

Студия танцев MDT Dance Studio в своих соцсетях выложила видео с загадочной девушкой, которая в образе женщины-кошки покоряет улицы Нижнего Тагила. Тренер по танцам прошлась в сценическом костюме по проспекту Ленина и Строителей. Создатель студии Мила Бузмакова рассказала АН «Между строк», что съёмки прошли без каких-либо происшествий и не создавали помех движению транспорта и пешеходов. По словам девушки, очевидцы положительно реагировали на героиню ролика, говорили ей комплименты, но нашлись и те, кто с непониманием отнёсся к таким необычным съёмкам.

«Обычно снимаем всю команду, каждого тренера строго по таймингу, ребята уже умеют работать в любых условиях и знают, что по времени на каждый reels отведено 10 минут», — поделилась Мила с журналистами.

UPD: добавлено в 16:25

«Такое поведение на проезжей части недопустимо. В соответствии с пунктом 4.5 Правил дорожного движения Российской Федерации следует, что пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен. Сотрудники Госавтоинспекции связались с руководством танцевальной студии и выяснили, что видео несёт “постановочный” характер. Автоинспекторами с танцорами проведена профилактическая беседа о неукоснительном соблюдении ПДД РФ», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.