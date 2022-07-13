В центре Нижнего Тагила три дня не будут ходить трамваи 

В Нижнем Тагиле с 20:00 15 июля до 20:00 18 июля временно не будет ездить трамваи по проспекту Ленина и улице Садовой. Трамваи с Гальянки и центра на Вагонку ходить не будут. Ограничения связаны с проведением работ по устройству ливневой канализации на улице Садовая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, вагоны маршрутов № 8 и № 12 будут следовать с Вагонки до остановки «Отделение дороги», а трамваи по маршруту № 15 – с ГГМ по проспектам Ленина и Мира до Приречного микрорайона в прямом и обратном направлениях.

Также с 13 по 15 июля закроют движение транспортных средств по одной полосе дороги по улице Садовая на участке от улицы Заводская до улицы Товарный двор.