В центре Нижнего Тагила снесли один из самых красивых остановочных комплексов

В Нижнем Тагиле снесли один из самых красивых остановочных комплексов, который располагался на проспекте Мира у дома № 50. Такое решение было принято городской администрацией из-за ремонта проспекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказали журналисту АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, сейчас на этом участке ведутся комплексные работы, поэтому остановку пришлось снести.

В разное время начиная с 2012 года в этом павильоне располагался цветочный магазин-салон, кулинария, а также кафе быстрого питания и шаурмичная.

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«Старые остановочные комплексы демонтируются. На их месте будут новые. Мусор в ближайшее время уберут», — уточнили АН «Между строк» в мэрии.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, предположительно, новый остановочный комплекс на этом месте появится уже в июле 2023 года.

«Этот объект находится на субподряде у ООО “УБТ-Сервис” на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского. Там работы много. По тротуарам ещё нужно осуществить плиточные работы, сделать посадочные площадки», — рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев.