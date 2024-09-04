В центре Нижнего Тагила сгорела иномарка (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле у дома № 12 на проспекте Строителей в понедельник, 2 сентября, сгорел кроссовер Haval Jolion. В происшествии никто не пострадал.

Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», около двух часов ночи был слышен сильный хлопок, после которого машина загорелась сразу с двух сторон. По словам подписчика сообщества, неизвестные облили её горючей жидкостью и подожгли.

«В ночное время в полицию поступило сообщение о возгорании автомашины Haval Jolion по данному адресу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время организованы оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершённому деянию», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».