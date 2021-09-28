В центре Нижнего Тагила с крыши здания упал рабочий

В Нижнем Тагиле с крыши двухэтажного здания на проспекте Ленина, 28а упал рабочий. Инцидент произошёл сегодня около 10 утра.

Как рассказали жители соседних домов ИА «Все новости», мужчина самостоятельно встать не смог, поэтому ему вызвали скорую помощь. Собственник здания подтвердил журналистам факт происшествия. По его словам, мужчина выполнял работы по уборке территории и по неустановленным причинам оказался на крыше.

Пострадавшего госпитализировали с травмами ног, он в сознании, и, по данным издания, его жизни ничего не угрожает. На место выезжали сотрудники отдела полиции № 16, ведётся проверка.