В центре Нижнего Тагила пьяный водитель без прав покалечил двоих человек

Накануне вечером в центре Нижнего Тагила нетрезвый водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали два человека. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, виновником аварии оказался 19-летний водитель автомобиля Skoda Octavia Tour. Двигаясь по проспекту Мира в сторону улицы Циолковского, мужчина врезался в стоящий перед ним на светофоре автомобиль Lada Priora, который от удара столкнулся с впереди стоящим Renault Logan.

Водитель и пассажир «Лады», несмотря на пристёгнутые ремни безопасности, получили ушибы. Прибывшие на место медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Инспекторы ГИБДД установили, что нарушитель не имеет водительских прав. Кроме того, после прохождения медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Свой поступок полицейским он объяснить не смог, от дачи объяснения отказался. Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении виновника ДТП был составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем без прав в состоянии алкогольного опьянения). Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на 15 суток.