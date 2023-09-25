В центре Нижнего Тагила подростки на мопеде столкнулись с иномаркой

В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской 24 сентября в 09:30 столкнулись мопед и Ford. Как выяснили сотрудники дорожной полиции, 15-летний подросток, не имеющий права управления транспортным средством, не предоставил преимущества в движении и​ столкнулся с автомобилем, за рулём которого сидел 57-летний мужчина.

Ford заканчивал поворот налево с улицы Заводской на Красногвардейскую. В результате аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель мопеда и его 15-летний пассажир. На подростках были надеты мотошлемы, но они не были застёгнуты. Известно, что за рулём автомобиля находился житель Нижнего Тагила, стаж вождения​ которого составляет 26 лет, в момент аварии он был трезв.

Материалы по этому происшествию направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей водителя мопеда к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Госавтоинспекции напоминают, что родители должны пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль транспортных средств, а также исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта.