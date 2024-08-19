В центре Нижнего Тагила неизвестные разгромили подъезд после празднования Дня города (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась читательница Наталья, проживающая в центре города, с жалобой на вандалов, которые разгромили её подъезд в День города. По словам женщины, она вернулась домой утром 12 августа и увидела в подъезде валяющиеся на полу почтовые ящики, оторванный металлический шкафчик и сломанный лифт.

«Картина меня повергла в шок! Я знала, что к нам в День города захаживают с улицы разные люди погреться и выпить. Но сломать почтовые ящики и лифт — это уже ни в какие ворота не лезет. Как можно быть такими идиотами, которым вообще ничего не стоит испоганить всё!» — жалуется тагильчанка.

Соседи предположили, что вред причинил один пьяный подросток, которого видели ночью стоящим с толпой друзей у дома. Последствия хулиганской выходки устранили в этот же день. В домовом чате жильцы договорились между собой не пускать в подъезд посторонних.

