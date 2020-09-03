В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе возле школы впервые появилась современная проекционная подсветка

Пешеходный переход возле школы № 64 по улице Мира теперь хорошо виден не только днём, но и ночью. В конце лета здесь установили современное проекционное оборудование, которое позволяет водителям видеть пешехода на зебре в любое время суток. С инициативой обезопасить один из городских переходов вышел на тагильскую администрацию руководитель благотворительного фонда «Урал-спорт» общественник Олег Морилов. Он уже не один год реализует на Урале различные социальные акции на деньги, вырученные от своего коммерческого проекта «Лампа».

«Я вышел на администрацию, Владислав Юрьевич [Пинаев] и “Сигнал-3” меня поддержали. Переход возле школы № 64 выбрали, потому что это важный соцобъект и там было ДТП с участием детей. Сейчас оборудование уже установлено, ведутся пусконаладочные работы. Пока оно светит просто светом, а должно наносить разметку. То есть позже там будет появляться изображение разметки — жёлто-белые полосы. Это изображение мы уже заказали, нам его делают в Москве. Когда пришлют, сразу вставим его в линзы», — рассказал АН «Между строк» Олег Морилов.

Пока оборудование работает в тестовом режиме. Проверяются датчики света, которые отвечают за то, чтобы свет вовремя включался и отключался, уточнил общественник.