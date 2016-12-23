В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе сбили женщину

Сегодня, 23 декабря, около 14.40 на пешеходном переходе возле КДК «Современник» 26-летний водитель на Toyota Avensis сбил 66-летнюю женщину. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы происшествия, иномарка двигалась по крайне правой полосе с приличной скоростью.

«Он летел по крайней правой полосе. Женщина поздно начала переходить дорогу. Он, не притормаживая, на только что включившийся зелёный в неё вошёл. Я не успела даже к движению приступить. Он смог остановиться только за перекрёстком (там, где остановка маршруток). Женщину несколько человек кинулись собирать с проезжей части. Она в шоке, но живая – головой просто крутила, не ориентируясь», – говорят свидетели.

Через несколько минут на тротуар выехала серебристая легковушка, в которую водитель усадил пострадавшую.

Как уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, по предварительным данным, у пенсионерки диагностировали сильный ушиб спины. На месте работают сотрудники ДПС.

Агентство новостей «Между строк»

