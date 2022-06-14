В центре Нижнего Тагила Mazda 3 протаранила на перекрёстке Kia Sorento (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Первомайской произошло ДТП с участием автомобиля Kia Sorento под управлением 48-летнего мужчины и автомобиля Mazda 3, за рулём которого находился 24-летний мужчина. ДТП произошло в пятницу, 10 июня, в 15:10. Водитель Kia двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Пархоменко и во время поворота на улицу Первомайскую не уступил дорогу водителю Mazda, в результате чего тот протаранил кроссовер.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка Mazda 3, которая получила ушиб грудной клетки. 24-летний водитель Mazda на следующий день после аварии обратился в ЦГБ № 2, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Также в салоне автомобиля в момент ДТП находился 4-летний ребёнок, который не пострадал.

По результатам экспертизы оба водителя оказались трезвы. Водительский стаж мужчины, управлявшего Kia Sorento, составляет 30 лет, водителя Mazda 3 — три года.