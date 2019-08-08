В центре Нижнего Тагила из-за 82-летней бабушки образовалась трамвайная пробка  

В центре Нижнего Тагила образовалась трамвайная пробка из-за бабушки, которая упала во время движения электротранспорта в салоне трамвая. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и медики.

Пробка из семи трамваев образовалась около 11:30 на проспекте Ленина от кинотеатра «Родина» до ТЦ «Александровский пассаж». Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, пассажиры общественного транспорта вызвали скорую после того, как пожилая женщина упала в салоне.

«Упала бабушка, когда трамвай трогался с места. У нас люди забывают, что нужно держаться за поручни. Бабушке 82 года, упала, ударилась. Как дети таких стареньких отпускают одних, не понимаю», — заключил Темнов.

В каком состоянии сейчас находится пострадавшая, пока неизвестно. В отделе пропаганды ГИБДД обещали рассказать подробности происшествия позже.