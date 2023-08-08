В центре Нижнего Тагила Ford сбил 14-летнюю школьницу

Накануне в Ленинском районе Нижнего Тагила иномарка сбила 14-летнюю девушку. ДТП произошло 7 августа около 14:00 у дома № 58 на улице Вогульской. По предварительной информации, 66-летний водитель Ford Focus двигался по улице Фрунзе в сторону Выйского пруда и наехал на школьницу, которая переходила проезжую часть, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Пострадавшую госпитализировали для оказания первой помощи и уточнения диагноза. Автоинспекторы установили, что тагильчанин имеет 31-летний стаж вождения, в течение этого года ПДД не нарушал. В момент аварии был трезв. Автомобилист рассказал дорожным полицейским, что двигался со скоростью 20 км/ч. Когда он приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, из-за стоящих рядом машин на дорогу выбежала девочка. Водитель не был готов к появлению ребёнка на дороге и не смог избежать наезда.

Однако сама девушка утверждает, что перед выходом на пешеходный переход посмотрела по сторонам, подождала, пока весь транспорт остановится, после чего пошла через дорогу. Пострадавшая видела автомобиль марки Ford, но подумала, что он остановится, как и другой автотранспорт.

Сейчас на участке дороги, где произошло ДТП, ведутся дорожно-ремонтные работы. По факту аварии проводится проверка, в результате которой будет установлена окончательная причина происшествия.

«Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, перед переходом необходимо обязательно убедиться в безопасности. Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Родителям необходимо обратить внимание на безопасность перехода, если на проезжей части осуществляются ремонтные работы», — напомнили в ГИБДД.