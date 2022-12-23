В центре Нижнего Тагила двое неизвестных попытались украсть три ёлки (ВИДЕО)

Накануне ночью в Нижнем Тагиле у дома № 10 на проспекте Строителей двое неизвестных попытались украсть три ели, стоящие около входа в кофейню «Без повода». Неудачная попытка злоумышленников попала на запись камеры видеонаблюдения, расположенной рядом с кофейней.

На записи видно, как двое мужчин в капюшонах подходят к елям и пытаются унести деревья с собой. Вскоре они замечают, что ели скреплены между собой, после чего один из неизвестных пытается разорвать цепь силой, но вместо этого роняет всё на землю. Понимая, что совершить кражу не удастся, мужчины уходят, оставив горшки валяться на земле.

«К сожалению, опыт показывает, что не все люди могут просто наслаждаться красотой, которую для них создают. Многим обязательно нужно унести к себе домой или просто разломать. Грустно и неприятно», — прокомментировала инцидент в своих соцсетях хозяйка заведения.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», на момент публикации заявление в полицию по факту случившегося не поступало.