«В центре на остановках электронные табло, а мы стоим под дождём и ветром». Жители Выи пожаловались на необустроенную автобусную остановку 

В Нижнем Тагиле жители Выи пожаловались на отсутствие навесов от дождя и снега на конечной остановке маршрута № 44 между улицами Вогульская и Верхняя Черепанова. О неудобствах, с которыми сталкиваются пассажиры, АН «Между строк» рассказала 68-летняя тагильчанка Наталья Григорьевна.

«К 300-летию города установили на остановках в центре электронные табло. А зачем они нужны, если их уже поломали, а половина остановок вообще не оборудована ни скамейками, ни навесами? Сколько я живу на Вые, столько ситуация не меняется. В дождь, снег, холод стоим под открытым небом и ждём автобусов. Молодёжи-то без разницы, они все на машинах, а мы, пенсионеры, вынуждены стоять, и никому до нас нет дела», — говорит Наталья Григорьевна.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» заявили, что обустройство данной остановки общественного транспорта планируют провести в следующем году.

«В этому году планировалось установить 10 остановочных комплексов, но, по данным управления городским хозяйством, в связи с удорожанием материалов их будет установлено значительно меньше. Обустройство именно этой остановки перешло на 2023 год», — пояснили в пресс-службе.

Ранее по поводу содержания остановок общественного транспорта в муниципалитете жёстко высказывалась руководитель благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова. Общественница раскритиковала функциональность электронных табло с расписанием движения автобусов и внешний вид новых остановочных комплексов.

Добавим, что в 2020 году Нижний Тагил вошёл в число муниципалитетов, получивших федеральные субсидии на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году в городе обновили светофоры на 26 перекрёстках, установили 15 детекторов транспорта и 10 электронных табло на остановках. В этом году на проект выделят чуть более 62 млн рублей, а в 2023-м — почти 72 млн рублей.