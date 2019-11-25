В центре Москвы произошла массовая драка дворников (ВИДЕО)

Около десяти дворников с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По его словам, инцидент произошёл вечером 24 ноября на улице Ефремова. На место происшествия приехали полицейские, они установили, что массовая драка произошла между работниками ГБУ «Жилищник». После составления административных протоколов по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) дворников отпустили. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы информацию подтвердили, добавив, что пострадавших нет. Проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.