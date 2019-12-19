В центре Москвы на новогодние праздники введут контрольно-пропускные пункты

В центре Москвы с 31 декабря по 5 января введут особый режим — попасть туда можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах, сообщается на сайте мэрии.

Режим будет действовать в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного ряда и Театрального проезда, а также Манежной площади, Красной площади и площади Революции.

Пьяные люди в центр Москвы допускаться не будут, также туда запретят вход людям с оружием или предметами, которые могут быть использованы в этом качестве. В центр Москвы также нельзя будет попасть с любыми напитками — их будут изымать при досмотре.

В мэрии сообщили, что обеспечивать безопасность во время новогодних праздников будут 40 тысяч человек.

C 28 декабря по 6 января центр Москвы также перекроют для автомобильного движения — все улицы, куда можно будет попасть через пункты досмотра, будут пешеходными.