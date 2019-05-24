В центре Лиона взорвалась бомба, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В результате взрыва на улице Виктора Гюго во французском Лионе пострадали как минимум шесть человек, со ссылкой на источник в полиции пишет Le Parisien. Издание 20 Мinutes пишет о восьми раненых, RTL — о десяти.

Взрыв произошёл около 17:40 по местному времени (18:40 мск) на углу улиц Виктора Гюго и Сала в центре города. По данным 20 Мinutes, это случилось у кондитерской Brioche Doree. По словам источника Le Parisien, бомба была оставлена в посылке и начинена гайками и металлическими шариками. Издание Le Progres пишет, что человек, ехавший на велосипеде, бросил сумку перед Brioche Doree и через пару минут она взорвалась. Как минимум у двух человек серьёзные ранения, среди пострадавших есть восьмилетняя девочка.

Президент Эмманюэль Макрон охарактеризовал произошедшее как «атаку». Правоохранительные органы начали расследование по статье о покушении на убийство.