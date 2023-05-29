В Центре культуры и искусства НТМК с успехом проходят отчётные концерты

Традиционно в мае-июне, завершая очередной творческий сезон, артисты коллективов Центра культуры и искусства НТМК радуют зрителей отчётными концертами.

Именно на этих мероприятиях в полной мере отражается индивидуальный стиль и направление деятельности коллектива, слаженная работа детей и руководителей, а ещё на суд зрителей представляются яркие премьеры.

В этом году все творческие коллективы Центра культуры и искусства НТМК приятно удивляют поклонников своего таланта новыми концертными программами, созданными специально для сезона отчётных мероприятий.

Череду отчётных концертов открыла студия «Ералаш» (художественный руководитель Людмила Юрьевна Королёва). На сцене Дворца культуры школьников ребята и руководители представили программу «Музыка нашего детства», в которой каждый нашёл то, что так давно искал: непередаваемые эмоции, переносящие в беззаботное и счастливое детство.

Эстафету отчётных концертов принял ансамбль танца «Огонёк» (художественный руководитель Тамара Александровна Ведерникова), который подарил благодарным зрителям два полноценных отчётных концерта. Дело в том, что в коллективе занимается такое большое количество мальчишек и девчонок, что для всех выступлений попросту не хватило бы времени одного концерта.

«На пути к совершенству» — так называлась концертная отчётная программа школы балета «Реверанс» (художественный руководитель Ольга Васильевна Рыбакина). Воспитанницы и руководители коллектива представили премьеры и уже полюбившиеся зрителям постановки, а очарование юных балерин и роскошь одного из самых любимых видов искусства в нашей стране никого не оставили равнодушным.

Слава цирка «Аншлаг» (художественный руководитель Марина Олеговна Гунина) уже давно распространилась за пределы не только нашего города и области, но и страны. С юных лет «аншлаговцы» приучаются к усердию, трудолюбию, взаимовыручке и терпению. Как результат — ошеломительные победы на конкурсах самого высокого уровня. Этот творческий сезон «Аншлаг» завершает сразу тремя отчётными концертами. Два из них уже отгремели в ДКШ. А вот цирковое шоу «Свет внутри нас» состоится 1 июня на сцене ДК НТМК. Вы увидите историю об удивительном человеке, которым может стать каждый! Стоит только разглядеть тот самый свет...

Шоу-балет «Альянс» (художественный руководитель Наталья Юрьевна Баранова) уверенно заявил: «Танцы — это классно!» А в доказательство этих слов устроил классный отчётный концерт. На сцене ДК НТМК сменяли друг друга яркие премьеры и уже давно полюбившиеся концертные номера коллектива. И зрители, и участники шоу-балета получили огромное удовольствие от мероприятия.

Большая часть отчётных концертов коллективов Центра культуры и искусства НТМК уже стала приятным воспоминанием. Но нам ещё есть чем порадовать любимых зрителей!

Через несколько дней свою танцевальную историю под названием «Искусство маленьких шагов» расскажет арт-проект «Танц-Артерия» (художественный руководитель Мария Яковлевна Кряжева). Искусство маленьких шагов — тонкое умение жить в согласии со своим внутренним миром и внешними обстоятельствами, искренне любить всё, что происходит с тобой, и уважать мнение окружающих. Для арт-проекта «Танц-Артерия» это новая история, вдохновлённая победами и успехами, творчеством и танцем. Ждём вас на отчётном концерте коллектива 3 июня в 17:00 в зрительном зале ДК НТМК.

А 15 июня в 18:30 приглашаем всех поклонников современной хореографии на отчётный концерт студии танца «Victory Dance» (художественные руководители Виктория Викторовна и Александр Сергеевич Чистяковы). На сцене ДК НТМК вас ждёт удивительная история «По мирам маленького принца». Уникальный хореографический стиль коллектива, трепетное отношение к искусству танца и профессионализм юных танцоров не оставят вас равнодушными.

Отчётные концерты — отличная возможность познакомиться с творчеством каждого коллектива. Особенно если вы задумываетесь о том, чтобы с нового сезона приобщить своего ребёнка к волшебному миру творчества и искусства. Напоминаем, что подробная информация о записи в коллективы Центра культуры и искусства НТМК появится в конце августа на сайте и в сообществах организации в социальных сетях.

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