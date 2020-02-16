В центре Калининграда мужчина расстрелял семейную пару и ранил их ребёнка

Вечером 15 февраля в Калининграде возле Центрального рынка 63-летний мужчина расстрелял из охотничьего карабина семейную пару и ранил их 13-летнего сына. Как пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев, убитая женщина была беременна.

«Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счёты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он был госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался», — сообщили Znak.com в СУ СКР по региону.

По данным «Интерфакса», убитые и нападавший работали торговцами на городском рынке. Источник издания рассказал, что между семьёй и стрелком был давний конфликт.

По факту случившегося возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.