В центре Екатеринбурга загорелся оборонный завод «Вектор» (ВИДЕО)

Один из корпусов завода «Вектор», который находится на Малышева, 126, загорелся, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

«По Малышева в сторону ЖБИ едут пожарные машины, много, все с сиренами», — рассказывают очевидцы ЧП.

URA.ru со ссылкой на собственные источники пишет, что на оборонном предприятии произошло возгорание кровли. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. На месте работают пожарные, они пытаются справиться с огнём, о пострадавших информации пока нет.

Источники E1.ru сообщают, что открытое горение уже ликвидировали, а вокруг здания собралось очень много пожарных машин.

Акционерное общество «Уральское производственное предприятие "Вектор"» специализируется на производстве аппаратуры связи, товаров народного потребления и производственно-технического назначения. «Вектор» производит и изделия спецазначения для средств ПВО.