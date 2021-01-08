В центре Екатеринбурга задержали пьяного водителя, попытавшегося скрыться от ГИБДД

В Екатеринбурге 22-летний водитель Volkswagen устроил настоящую погоню, попытавшись скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина начал лихачить в центре города, на улице 8 Марта.

«Тот, кто смотрел фильм "Такси", главным героем в котором был молодой человек по имени Даниэль, помнит, что в его фантастической машине в случае непредвиденных обстоятельств могли открываться крылья, чтобы взлететь, или гусеницы вместо колёс, чтобы передвигаться по заснеженным горам. У нашего антигероя по фамилии Конищев, о котором идёт речь, никаких спецприспособлений не было. Однако он решил испытать судьбу и поиграть с представителями МВД в кошки-мышки», — рассказал Горелых.

По словам главы пресс-службы, сотрудники ГИБДД, которые патрулировали территорию, увидели «гонщика» и жезлом дали ему команду остановиться для проверки документов, однако он этого не сделал.

«Уральский Шумахер проигнорировал это требование и попытался спешно ретироваться. Дальше всё как в кино: экипаж ДПС сообщил о случившемся в дежурную часть. К нему на помощь прибыли ещё 3 патрульные машины. Нарушитель, пытаясь замести следы, невзирая на запрещающий сигнал светофора, на бешеной скорости мчался за город, создавая при этом реальную угрозу как для самого себя, так и для других участников дорожного движения и пешеходов», — говорит Горелых.

Он добавил, что погоня длилась 44 минуты и для того, чтобы остановить преступника, пришлось применить табельное оружие. Поймать его удалось только в 06:48.

«Чтобы остановить лихача, после многократных попыток это сделать при помощи громкоговорящей связи, сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух, к сожалению, не охладил пыл екатеринбургского Даниэля, он продолжал скрываться, не теряя надежды остаться безнаказанным. И лишь когда прогремело 5 выстрелов в сторону его Volkswagen, произошёл эпилог. В 06:48 во дворах по улице Симферопольской в Чкаловском районе нарушитель был задержан нарядами ДПС с бортовыми номерами № 2012, № 2214, № 2633 и № 2640», — рассказывает полковник Горелых.

По его словам, задержанный зарегистрирован в одном из сёл Курганской области, до этого случая его уже 17 раз привлекали к ответственности за различные нарушения ПДД, большая часть из которых — проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требований об остановке.