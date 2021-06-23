В центре Екатеринбурга толпа из 10 человек избила школьников

В центре Екатеринбурга на улице 8 Марта компания из 10 уроженцев Кавказа избила двух девятиклассников, со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу пишет Znak.com.

Инцидент произошёл 20 июня: группа неизвестных напала на двух друзей, которые пытались пройти по подземному переходу. Пока в конфликт не вмешались взрослые, детей избивали руками и ногами. После нападавшие сбежали, а молодых людей направили в Детскую городскую клиническую больницу № 9, где им оказали медицинскую помощь. Серьёзных травм удалось избежать.

«В настоящее время устанавливаются участники инцидента», — добавили в УМВД.

Ранее правоохранительным органам удалось установить личность мужчины, который ударил случайного прохожего металлической трубой у входа в Октябрьское троллейбусное депо. Нападавший сам пришёл в отдел полиции № 7 и сдался силовикам.