В центре Екатеринбурга Mercedes протаранил четыре автомобиля

В центре Екатеринбурга около бизнес-центра Nebo на улице Народной Воли, 65, водитель на Mercedes на большой скорости протаранил четыре припаркованных машины и влетел в забор памятника архитектуры «Усадьба Железнова», пишет Znak.com.

По словам очевидцев, виновник аварии выглядел пьяным — едва стоял на ногах, всё время шатался. На место происшествия прибыли сотрудники реанимации и МЧС. Однако, насколько известно очевидцам, пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что водитель смог «собрать» сразу четыре машины, потому что многие автовладельцы бросают транспорт на дороге из-за недостаточного количества стоянок. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили, что при столкновении никто не пострадал.