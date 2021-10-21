В центре Екатеринбурга из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

В Екатеринбурге эвакуировали школу № 36, которая находится на Малышева, 134, пишет E1.ru.

«Это не учебная тревога! Даже вещи взять не дали! Дети в куртках рядом со школой стоят. Вокруг сотрудники в касках», — сообщают очевидцы.

В департаменте образования города пояснили, что в образовательное учреждение поступило сообщение о минировании.

«Руководитель школы оповестила об этом силовые структуры, после этого началась эвакуация здания. 316 детей и 22 сотрудника одетыми вышли на улицу. В настоящее время силовые структуры проводят проверку территории и всех помещений школы. Если не будет найдено ничего подозрительного, то образовательный процесс возобновится», — сообщили в департаменте.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал событие, успокоив педагогов, родителей и их детей.

«Реальной угрозы и опасности как людям, так и зданию не было. Тщательной проверке подверглись все служебные помещения школы и прилегающая территория. Сотрудникам полиции помощь оказывали специалисты по взрывным устройствам с предприятия «Урал-Вымпел». Никаких подозрительных устройств или предметов, к счастью, не нашли. Отбой проверочным мероприятиям полиции был дан в 12:20. После чего учебное заведение возобновило работу в штатном режиме. Горе-шутника, приславшего в школу послание криминального характера, сейчас вычисляют сыщики уголовного розыска и наши коллеги из региональной ФСБ», — рассказал Валерий Горелых.

Ложное сообщение о минировании — это уголовно наказуемое действие, по Уголовному кодексу за такое преступление грозит до восьми лет лишения свободы.