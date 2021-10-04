В центре Екатеринбурга девушка выпала с десятого этажа и осталась жива

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера из дома № 21 выпала девушка, пишет E1.ru.

По предварительным данным, у неё закружилась голова и она опрокинулась через бортик окна с десятого этажа, приземлилась на козырёк ресторана и осталась жива.

«Она в сознании, рассказала, что случайно выпала из окна, поскольку закружилась голова. Если посмотреть, здесь, [в доме], действительно низкие бортики, перегнуться и упасть можно легко. Она осталась жива, приземлилась на козырёк. Правда, говорят, голова разбита и переломы есть», — рассказал очевидец инцидента Алексей.

Собеседник добавил, что скорая приехала спустя 20 минут. Всё это время девушка пролежала на козырьке, посильную помощь ей оказали сотрудники соседних офисов. Алексей уточнил, что девушку зовут Евгения, при этом её семья — мама и сын — живут в этом же доме. Вскоре приехала машина реанимации, врачи поставили девушке капельницу, спустили с козырька и отвезли в больницу.