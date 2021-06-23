В Бурятии объявили локдаун из-за коронавируса

Власти Бурятии объявили о введении на территории республики локдауна в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

С 27 июня по 11 июля в регионе объявили режим нерабочих дней, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом: на это время работу прекратят все предприятия, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, аптек, общественного транспорта, СМИ и жилищно-коммунальных служб.

Допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен. Кроме того, дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Подробный список ограничений станет известен 24 июня.

В региональном штаб подчеркнули, что цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Число заболевших ковидом в Бурятии растёт с середины мая. Для сравнения: 19 мая в регионе за сутки выявили 37 новых случаев заражения, а 23 июня — 255 случаев за сутки. Более половины всех регистрируемых случаев приходится на Улан-Удэ, административный центр региона. С начала пандемии в Бурятии выявили более 42 тысяч заразившихся коронавирусом.