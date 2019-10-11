В Бурятии независимого депутата уволили с поста директора школы из-за акций протеста

В Северобайкальске независимого депутата Народного Хурала Бурятии Оксану Бухольцеву уволили с работы, пишет «Тайга.инфо». Бухольцева занимала пост директора школы № 11, решение о её увольнении принял мэр Северобайкальска Олег Котов.

«Несмотря на заявления учителей о проведении протестной акции, до настоящего времени муниципальная власть не объяснилась о причинах принятия данного решения. Так, не прозвучали данные о результатах работы Бухольцевой в должности директора школы, была ли школа № 11 с низкими образовательными результатами в Бурятии, были ли жалобы в Министерство образования и науки Бурятии, сколько раз директору школы объявляли замечания и выговоры», — говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Бухольцева, которая входит во фракцию независимых депутатов «Народный депутат» в Народном Хурале Бурятии, выступала против использования учителей для предвыборной агитации и отчётов о явке перед чиновниками. После увольнения она провела несколько одиночных пикетов.