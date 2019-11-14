В Бурятии мужчина подорвал гранату в многоквартирном доме после ссоры с женой

В многоквартирном доме Кяхтинского района Бурятии мужчина в ходе конфликта с женой подорвал гранату, сообщает «Пятый канал».

Чрезвычайное происшествие произошло в доме офицерского состава, военнослужащий поссорился с женой и взорвал гранату РГД-5. От взрывной волны выбило окно, два человека были госпитализированы с травмами. Life уточняет, что у 26-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а у мужчины — осколочные ранения.

Рен-ТВ сообщает, что взорвавший гранату 27-летний мужчина ранее был судим. Около 4 утра 14 ноября у него с сожительницей произошёл конфликт, мужчина грозился избить её. Он стал угрожать ей гранатой, которую по неосторожности взорвал.

На месте ЧП работают сотрудники полиции.