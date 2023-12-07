В Брянске ученица гимназии устроила стрельбу, двое человек погибли

В брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, произошла стрельба. Вооружённая огнестрельным оружием ученица 8-го класса пришла в школу и, зайдя в класс, открыла огонь. Девочка успела ранить нескольких человек, после чего покончила с собой.

«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружьё, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших в настоящее время доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в СК РФ.

Сообщение о стрельбе поступило в диспетчерскую службу Брянска в 09:15. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, орудием убийства стало охотничье ружьё, принадлежавшее отцу стрелявшей. Мужчину уже доставили на допрос к следователям. Предположительно, поводом для расправы с использованием родительского оружия мог стать конфликт с одноклассниками. Известно, что девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Один из пострадавших, как сообщили в Минздраве Брянской области, находится в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней тяжести. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.