В Брянске отцепили вагон поезда из-за гражданки Китая с подозрением на коронавирус

В Брянске с украинского поезда госпитализировали гражданку Китая с высокой температурой и подозрением на коронавирус, пишет РИА Новости.

В РЖД рассказали, что вагон отцепили и направили в санитарный тупик, а всех его пассажиров направили на карантин.

«Там не подтверждается ничего, её госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил. В четвёртой больнице сформировали резервационный госпиталь», — сообщил директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

Отмечается, что остальные 20 пассажиров вагона будут находиться в той же больнице.

Напомним, в России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба пациента выздоровели. В рамках превентивных мер к распространению заболевания в страну ограничен въезд граждан КНР.

В Китае от коронавируса нового вида COVID-19 умерли более 2,2 тысячи человек. Заражены почти 75,5 тысячи человек, 11 тысяч находятся в тяжёлом состоянии, 18,2 тысячи выписаны из больницы.