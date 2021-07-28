В больницы свердловских городов в ближайшие годы придут работать 760 молодых педиатров

В ближайшие годы кадровый состав региональных больниц пополнится 760 педиатрами. Об этом сегодня заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочего визита в новую детскую поликлинику в Кировграде. Также глава региона рассказал о планах по возведению в свердловских городах пяти детских поликлиник до 2025 года.

Евгений Куйвашев посетил в Кировграде детскую поликлинику, которая была построена в прошлом году на территории больничного городка на средства областного бюджета. В медучреждении есть необходимое оборудование для оказания помощи детям, а также отделение восстановительной медицины. При этом и для такой новой, современной поликлиники проблема кадров до сих пор актуальна. Её губернатор Свердловской области обсудил с руководством больницы и молодыми врачами.

Врач-эпидемиолог Ксения Пшеничникова приехала в Кировград из Кургана в 2018 году. Здесь ей, как молодому врачу, предоставили муниципальную квартиру.

«И условия, которые созданы для молодых врачей в части жилья, и условия, созданные в самой поликлинике, — это то, из-за чего я сюда переехала. Живу и работаю здесь уже три года, очень всем довольна», — рассказала Ксения Пшеничникова.

Как сообщает департамент информполитики региона, в новом, недавно сданном многоквартирном доме Кировграда «зарезервированы» ещё 11 квартир, которые ждут специалистов после окончания вуза. Такая практика внедрена во всей Свердловской области.

«Такими, как в Кировграде, детские поликлиники должны быть везде. И мы к этому уверенно идём. До конца 2025 года в планах строительство ещё пяти детских поликлиник в Серове, Берёзовском, Полевском, Арамиле, Екатеринбурге. Ещё в 32 лечебных учреждениях пройдут капремонты. Но мы все понимаем: каким бы современным ни было здание и оборудование, лечить всё равно будет врач, а врачей всё ещё не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема серьёзная, но мы стараемся её решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете. В этом году в Кировград в сентябре вернутся четыре специалиста, отучившихся по целевому набору, в том числе один педиатр», — заявил глава региона.

По словам Евгения Куйвашева, всего на разных курсах сейчас учатся 760 педиатров, которые в ближайшее время придут работать в больницы Свердловской области.